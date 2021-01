An einer Förderschule in Münsingen sind bislang acht Personen mit dem Coronavirus infiziert. Laut Landratsamt Reutlingen sind darunter Lehrer sowie Schüler des sonderpädagogischen Zentrums mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Die elf Grundschüler am Standort Münsingen sind nicht betroffen. Sie können weiterhin dort unterrichtet werden, während die 37 Schüler der beiden anderen Stufen jetzt in Quarantäne sind. Sie werden entweder online unterrichtet oder mit Lernpaketen versorgt. Alle Kontaktpersonen werden auf das Corona-Virus getestet. Die Grundschüler und deren Lehrer können sich freiwillig testen lassen.