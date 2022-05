Container-Terminal ist genehmigt

per Mail teilen

Horb (Kreis Freudenstadt) bekommt im Industriegebiet "Heiligenfeld" ein Container-Terminal. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Bau jetzt genehmigt. Mit dem Terminal sollen mehr Güter von der Straße auf die Schiene kommen. Dazu sind ein zwei Hektar großer Umschlagplatz und ein Betriebsgebäude geplant. Das Terminal sei wichtig, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, so das Regierungspräsidium. Ende Mai will der Investor mit dem Bau beginnen. Das Projekt ist umstritten. Eigentümer und Landwirte von angrenzenden Grundstücken hatten sich in den vergangenen Jahren vehement gegen das Vorhaben gewehrt. Sie befürchten mehr Verkehr, Lärm und Dreck.