"Meilenstein" für Bahnprojekt in Horb

Der Bau der Container-Verladestation im Industriegebiet Heiligenfeld bei Horb (Kreis Freudenstadt) hat eine wichtige Hürde genommen. Die Deutsche Bahn übernimmt die Kosten für die Fernsteuerung der Weiche.

Das sei der wichtigste Meilenstein für das Projekt, sagte Investor Kurt Plathe dem SWR. Durch die Fernsteuerung können künftig auch tagsüber Güterzüge mit einer Länge bis von bis zu 500 Metern in den Bahnhof einfahren und mit Containern beladen werden. Bisher muss der Lokführer aussteigen und die Weiche von Hand umstellen. Bei Personenverkehr am Tag ist das unmöglich.

Diese Weiche kostet viel Geld, um den Schienenverkehr zu aktivieren. SWR

Geld aus dem Klimaschutzprogramm

Für die neue Weiche muss unter anderem in Hochdorf ein Stellwerk gebaut werden. Die Kosten betragen voraussichtlich knapp fünf Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes. In Horb sollen künftig Waren aus dem Süden des Landes von Lastwagen auf die Schiene verladen werden. Der Umbau der Weiche soll 2024 fertig sein. Die Verladestation will mit eingeschränktem Betrieb schon im nächsten Jahr starten.

Zeichen für mehr Klimaschutz

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) freut sich sehr über die Zusage der Bahn. Er hofft, dass das Projekt nun weiter gut vorankommt. Damit werde ein Zeichen für mehr Umwelt- und Klimaschutz im Güterverkehr gesetzt. Man komme dem Ziel näher, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern, ist der Verkehrsminister überzeugt,

Viel Gegenwind für das Projekt

Lange fühlte sich niemand für den Umbau der Weiche zuständig. Das Land verwies an den Bund, der an die Bahn. Die sah sich nicht zuständig, weil die Strecke bisher nur für den Personenverkehr vorgesehen war. Außerdem gab es Proteste von Anwohnern, die mehr Verkehr und den Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen kritisierten. Letztendlich aber gab der Horber Gemeinderat grünes Licht für die Container-Verladestation.