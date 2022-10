Horb baut Containerdorf für Menschen aus der Ukraine

In Horb (Kreis Freudenstadt) soll ein Containerdorf für geflüchtete Menschen aus der Ukraine entstehen. Laut Plan werden dort ab kommendem Frühjahr Geflüchtete untergebracht.

Das Containerdorf in Horb wird auf dem Gelände des ehemaligen Feuerwehrmagazins entstehen, das im Moment brach liegt. Etwa 150 Menschen sollen in dem Containerdorf wohnen. Schon in dieser Woche wird mit dem Bau der Versorgungsleitungen und den Arbeiten am Fundament begonnen. Wann die Container aufgestellt werden, ist noch unklar.

SWR Reporterin Friederike Dauser berichtet:

Laut einer Sprecherin der Stadt Horb sei man in den letzten Zügen bei Verhandlungen, um eine gebrauchte Containeranlage zu kaufen. Schon jetzt leben etwa 300 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Horb. Ein Drittel von ihnen ist in Sporthallen untergebracht. Im Winter könnte sich die Lage noch weiter zu spitzen, dann rechnet man wegen der schwierigen Versorgungslage in der Ukraine mit noch mehr Geflüchteten von dort.

Auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände in Horb entsteht ein Containerdorf für Flüchtlinge Pressestelle Stadt Horb

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) plant einen Flüchtlingsgipfel für Baden-Württemberg, wie er am Montag bei der Landkreisversammlung in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ankündigte. Denn die Kommunen kämen an ihre Grenzen. Beim Flüchtlingsgipfel sollen alle dringenden Fragen mit den Kommunen diskutiert werden, so der Grünen-Politiker.