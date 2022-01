Der Kreis Sigmaringen will in Mengen Wohnraum für 50 Geflüchtete schaffen. Sie sollen laut Landratsamt in einer Containeranlage unterkommen. Der Kreis will die Wohncontainer zunächst für zwei Jahre anmieten. Beim Landratsamt rechnet man damit, dass die beiden bestehenden Gemeinschaftsunterkünften in Sigmaringen bis spätestens März voll belegt sein werden. Wie viele andere Landkreise war auch Sigmaringen dringend auf der Suche nach Wohnraum für Geflüchtete.