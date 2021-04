Das Hin und Her über die bundesweiten Corona-Beschränkungen an Ostern hat auch in der Corona-Modellstadt Tübingen für Verwirrung gesorgt. Der Grund: Bund und Länder hatten Ruhetage über Ostern angekündigt. Die wurden aber wieder zurückgenommen. Dann war klar: Auch in Tübingen bleibt alles beim Alten: Keine Osterpause.