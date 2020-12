"Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst." Mit diesen Worten begann die Ansprache von Angela Merkel zur Coronasituation am 18. März. Diese Rede hat das Seminar für allgemeine Rhetorik in Tübingen im Dezember zur Rede das Jahres gekürt. Helge Thun muss in seiner Comedy aus Tübingen trotzdem ständig an Donald Trump denken.