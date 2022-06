Collage Marbach Classics

Pferde, die zu klassischer Musik tanzen- ein ganz besonderes Erlebnis, das es so nur im Haupt- und Landesgestüt gibt. In Gomadingen im Kreis Reutlingen war es nach zwei Jahren Corona- Pause am Wochenende wieder soweit: Zu Orchesterklängen der Württembergischen Philharmonie Reutlingen tänzelten graziös die Pferde durch die Reithalle. Über 2000 Zuschauer schauten sich das Kulturspektakel an. Ein Finale- denn die Marbach Classics wird es in der bisherigen Form nicht mehr geben. Eine größere Bauphase steht an und die Macher vom Landgestüt wollen bis in ein paar Jahren ein neues Konzept entickeln. Wir waren vor Ort beim Finale und haben ein paar Impressionen von den Marbach Classics gesammelt....

(Abmod Collage von Anne Schmidt)