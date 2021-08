Die Stadt Rottenburg will alle städtischen Schulen und Kindertagesstätten mit CO2-Sensoren ausstatten. Dazu hat Oberbürgermeister Stephan Neher eine Eilentscheidung getroffen und den Gemeinderat informiert. Insgesamt sollen über 280 der sogenannten CO2-Ampeln beschafft werden. Sie überwachen den CO2-Gehalt in geschlossenen Räumen und alarmieren bei einem zu niedrigen Wert. So werde das konsequente Lüften unterstützt, heißt es in einer Mitteilung.