Ein Feuer hat große Teile des griechischen Flüchtlingslager Moria verwüstet. Politiker und Verbände aus der Region fordern Hilfe. Der Bundestagsabgeordnete Kühn (Grüne) aus Tübingen appelliert an den Bundesinnenminister.

Städte wie Tübingen und Rottenburg hätten Platz und würden Menschen aufnehmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) solle das genehmigen, so Kühn. In Tübingen hat deshalb ein breites Bündnis rund um "Seebrücke" und Fridays for Future für Mittwochabend bereits zu einer Demonstration aufgerufen.

Rottenburg seit Monaten zur Aufnahme bereit

Zustimmung kommt aus Rottenburg: Die Stadt habe wiederholt signalisiert, dass sie Menschen unterbringen kann und will, so Bürgermeister Thomas Weigel. Es sei "ein Aberwitz", dass die Verteilung nicht gelinge. Das griechische Lager Moria auf Lesbos ist seit Monaten überfüllt. Viele der über 12.000 Menschen sind nach dem Feuer aus dem Camp geflohen.

Rottenburger waren auf Lesbos

Anfang des Jahres war eine Rottenburger Delegation aus evangelischer Kirche, Kommunen und Flüchtlingshilfe auf Lesbos, darunter Bürgermeister Weigel. Er sprach damals von "unmenschlichen Zuständen" und einer "katastrophalen Situation" in dem überfüllten Flüchtlingslager. Rottenburg erklärte schnell und unbürokratisch helfen zu wollen. 40 Kommunen des Bündnisses "Sichere Häfen" hätten sich bereit erklärt, 500 Kinder und Jugendliche aus Moria aufzunehmen, darunter Rottenburg und Mössingen. Seither warten die Städte auf die Geflüchteten.

Bischof fordert Hilfe und kritisiert Politik

Auch der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, hat auf das Feuer reagiert. Auf Twitter kritisiert er die Politik und spricht vom "Versagen Europas".