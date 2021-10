Biotechnologieunternehmen CeGaT erweitert in Tübingen

Das Tübinger Biotechnologie-Unternehmen CeGaT hat den Spatenstich für ein weiteres Gebäude gesetzt. In dem Neubau entstehen Labor- und Büroräume für knapp 200 weitere Beschäftigte.

Das Biotechnologieunternehmen CeGaT baut in Tübingen ein modernes Gebäude für Büro-und Laborflächen. Pressestelle CeGat GmbH

Mit dem Erweiterungsbau soll die Geschäftsfläche des Biotechnologie-Unternehmens verdreifacht werden, auf insgesamt 12.000 Quadratmeter Büro- und Laborflächen. Das Gebäude schließt an den bestehenden Bau im Tübinger Technologiepark auf Waldhäuser-Ost an. Laut dem CeGaT-Mitgründer Dirk Biskup war man beim Einzug in das alte Firmengebäude vor sieben Jahren davon ausgegangen, dass der Platz eine Weile reiche. Doch das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren so stark gewachsen, dass man neue Flächen anmieten musste. Doch künftig könne man wieder an einem Standort vereint arbeiten, so Biskup.

"Mit den neuen Räumlichkeiten haben wir Platz für weiteres Wachstum und können die weltweit steigende Nachfrage nach molekulargenetischer Diagnostik und Sequenzierung bedienen."

Klares Bekenntnis für Tübingen

Auch Tübingens Oberbürgermeister Palmer teilte mit, dass die Stadt durch den Ausbau als Innovationsstandort gestärkt werde.

"Das Unternehmen ist ein starkes Aushängeschild für den Biotechnologie-Standort Tübingen und ein wichtiger Partner und Arbeitgeber in der Region."

Nachhaltigkeit als Planungskriterium

Bei der Planung des Gebäudes spielt die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle, sagte die Architektin Maren Dannien. Als Beispiele nannte sie die Verwendung von Recyclingbeton und Holz bei der Fassadenkonstruktion. Darüberhinaus würden 92 Prozent des Energiebedarfs durch erneuerbare Energien abgedeckt werden, so Dannien.

Der Neubau soll 2023 fertig sein und kostet rund 25 Millionen Euro..