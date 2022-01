Labore in Tübingen und Zollernalbkreis sind vorbereitet

Am Freitag beraten Bund und Länder, wie sie auf einen möglichen Anstieg an Corona-Neuinfektionen reagieren wollen. Die Gesundheitsämter und Labore in der Region sind gewappnet.

Die Virusvariante Omikron breitet sich immer mehr aus. Das melden Gesundheitsämter und Labore. Das deutet darauf hin, dass in den kommenden Tagen mit mehr Neuinfektionen zu rechnen ist, denn Omikron gilt als noch ansteckender. Die Labore in der Region sind nach eigener Aussage gewappnet für den Anstieg. So ist es auch bei CeGaT, einem Tübinger Labor für genetische Diagnostik. Dort werteten die Laborbeschäftigten rund 1.000 PCR-Tests am Tag aus. Bis zu 2.000 seien möglich, so der Geschäftsführer Dirk Biskup. "Wir können unsere Laborkapazität ohne Probleme verdoppeln." Arbeit mit Pipettierrobotern Im Labor von CeGaT pipettieren nicht nur Beschäftigte, sondern auch Computer. Sie entlasten damit die Forscherinnen und Forscher bei der monotonen und oft anstrengenden Aufgabe. Nach dem Aufbereiten werten wieder andere Maschinen aus, wie viele Viren in der Flüssigkeit sind. Stellt sich ein Test als positiv heraus, wird er weiter untersucht auf mögliche Varianten. Ein Pipettieroboter des Tübinger Unternehmens CeGaT bereit Proben von PCR-Tests auf. SWR Magdalena Knöller Omikron-Variante breitet sich aus Im CeGaT-Labor weisen laut Geschäftsführer Biskup bereits 30 bis 35 Prozent der positiven PCR-Tests die Omikron-Variante auf. Einen ähnlichen Trend beobachten auch die Gesundheitsämter der Kreise Tübingen und Zollernalb. Auch dort rechnet man in den kommenden Tagen und Wochen mit einem Anstieg an Neuinfektionen. Im Zollernalbkreis wurden zusätzliche Beschäftigte ins Gesundheitsamt geholt, um die Kontaktnachverfolgung möglichst lange sicherzustellen. "Seit Mittwoch haben wir 20 Prozent Omikron-Fälle. Wir schaffen es gerade noch. Was schwieriger werden wird mit zunehmender Ausbreitung ist die Kontaktnachverfolgung. Die wird wieder auf vulnerable Gruppen beschränkt werden."