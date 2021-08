Der CDU-Mann Volker Kauder ist Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen und einer der engsten Vertrauten von Kanzlerin Merkel. Nach 31 Jahren hört er jetzt auf.

In Berlin sagen manche: Volker Kauder ist der verlängerte Arm von Angela Merkel. Seit fast 31 Jahren ist er Mitglied im Bundestag als Abgeordneter des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen und ganze 13 Jahre lang hat er die CDU-Fraktion im Bundestag geführt. Das wäre er gern länger geblieben, bekam dann aber keine Mehrheit mehr. Das mag an seiner Standfestigkeit, vielleicht auch Sturheit gelegen haben. Etwa bei der Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder wenn es um liberalere Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch ging. Auch sein Widerstand gegen ein Tabakwerbe-Verbot wurde kritisiert; man sagte ihm Wirtschaftsnähe nach. Jetzt, als Nicht-mehr-Kandidat, verfolgt er den Wahlkampf trotzdem aufmerksam:

Christen helfen und reisen

Der Machtmensch im Ruhestand? Das können sich viele nicht so recht vorstellen. Was macht er denn dann? Wenn er nicht mehr in Berlin mit an den Hebeln der Macht sitzt? Wenn der nicht mehr kandidierende Abgeordnete nach Jahrzehnten im Bundestags viel mehr Freizeit hat? Klare Antwort beim SWR-Interview: Ein klassischer, tatsächlicher Ruhestand ist nicht vorgesehen. Er will die Zeit auch nutzen, um sich noch stärker als bisher für unterdrückte und verfolgte Christen im Ausland einzusetzen.