Widmann-Mauz verzichtet auf Kandidatur

per Mail teilen

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz aus Tübingen verzichtet auf die Kandidatur für das Amt der Vizepräsidentin des Bundestages. Das will die Deutsche Presseagentur unter Berufung aus Fraktionskreisen erfahren haben. Damit dürfte eine Kampfabstimmung in der CDU/CSU über den Posten vermieden worden sein. Die Spitze der Unionsfraktion schlägt die CDU-Politikerin Yvonne Magwas als Kandidatin für das Amt vor. Darauf verständigte sich laut dpa der geschäftsführende Vorstand der Unionsfraktion im Bundestag am Montag.