Reutlinger Kreisvorsitzender für Mitgliederbefragung wegen CDU-Parteivorsitz

Der Bundesvorstand hat eine Mitgliederbefragung über den nächsten CDU-Vorsitzenden beschlossen. Zuvor hatten dies Kreisvorsitzende wie der Reutlinger Manuel Hailfinger gefordert.

Manuel Hailfinger (li) und Manuel Hagel von der Landes-CDU bei der Kreisdelegiertenkonferenz in Berlin. privat

Insgesamt 325 Kreisvorsitzende waren am Samstag der Konferenz-Einladung der CDU-Spitze gefolgt, um das Debakel der Bundestagswahl aufzuarbeiten. Laut dem Reutlinger Kreisvorsitzenden Manuel Hailfinger war die Aussprache ehrlich und offen, dabei fair und an der Sache orientiert. Der Landtagsabgeordnete zeigte sich erleichtert darüber, dass sich die ganz überwiegende Mehrheit in der aktuellen Situation für eine Mitgliederbefragung über die künftige Vorsitzende oder den künftigen Vorsitzenden der CDU Deutschlands ausgesprochen hat. Diese Forderung hatte in der vorigen Woche bereits der Bezirksparteitag der CDU Württemberg-Hohenzollern in Unterhausen (Kreis Reutlingen) formuliert.

CDU-Bezirkschef Bareiß für Mitgliederbefragung

Auch der Bezirksvorsitzende der CDU Südwürttemberg-Hohenzollern, Thomas Bareiß, befürwortet eine Mitgliederbefragung zur Nachfolge von Parteichef Armin Laschet. Wichtig sei jetzt, die Parteimitglieder einzubinden, sagte der Bundestagsabgeordnete aus Balingen (Zollernalbkreis). In den letzten Monaten und Jahren sei viel Vertrauen verloren gegangen. Deshalb begrüße er das Votum der CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz für eine Mitgliederbefragung.

Sondersitzungen von Präsidium und Bundesvorstand

Mit Sondersitzungen von Präsidium und Bundesvorstand hatte die CDU am Dienstag die personelle Neuaufstellung in die Wege geleitet. Einstimmig wurde in Berlin beschlossen, dass es eine Mitgliederbefragung über den nächsten CDU-Vorsitzenden geben soll. Außerdem wird der nächste Bundesparteitag am 21. und 22. Januar in Hannover stattfinden. Auf diesem Parteitag wird formal der Nachfolger oder die Nachfolgerin des amtierenden Vorsitzenden Laschet gewählt. Er war erst im Januar gewählt worden.