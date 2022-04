Amtsgericht Reutlingen: ElringKlinger-Caterer muss ins Gefängnis

Der ehemalige Geschäftsführer einer Cateringfirma auf der Schwäbischen Alb hat rund eine halbe Million Euro veruntreut. Jetzt muss er für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Der 52-jährige Angeklagte zeigte keine Reaktion, als der Richter die Haftstrafe verkündete. Als Geschäftsführer einer Cateringfirma belieferte er im Auftrag des schwäbischen Automobilzulieferers ElringKlinger mit Sitz in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) die hauseigene Kantine und das Regierungspräsidium Tübingen mit Mahlzeiten.

Beim Leeren der Automaten steckte er Geld in die eigene Tasche

Die Beschäftigten bezahlten ihr Essen an Automaten. Dieses Geld steckte sich der Mann immer wieder in die eigene Tasche, anstatt den Gesamtbetrag an seinen Arbeitgeber ElringKlinger zu überweisen. Und das im großen Stil: Mehr als eine halbe Million Euro veruntreute er auf diese Weise im Zeitraum zwischen März 2015 und Oktober 2018. Dann flog der Mann auf.

Richter sieht keine echte Reue

In seiner Urteilsbegründung stellte der Richter dem Angeklagten eine schlechte Sozial-Prognose. Der Mann habe in keiner Weise versucht, den Schaden zu begleichen und bislang keinen Cent zurückgezahlt. Das Teilgeständnis, das der Mann abgegeben hatte, hielt der Richter ihm zwar zugute, echte Reue habe er aber keine gezeigt. Auch der Umstand, dass sich der Mann vor dem Prozess absetzen wollte, wirkte sich negativ auf die Beurteilung aus. Der Mann habe sich während des Prozess immer wieder in Ausflüchten verloren, nach der Vogel-Strauß-Taktik den Kopf in den Sand gesteckt und seine Taten verharmlost, befand das Gericht.

Wo das Geld geblieben ist, ist unklar

Was der Mann mit dem Geld machte, blieb unklar. Zwar hatte er ein paar Reisen mit seiner Familie unternommen, sonst aber keinen aufwändigen Lebensstil gepflegt, so das Gericht. ElringKlinger hatte den Fehlbetrag in einem gesonderten Zivilprozess eingeklagt. Das Geld war aber nicht auffindbar.