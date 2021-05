Carmen Haberstroh wird neue Oberbürgermeisterin von Metzingen (Kreis Reutlingen). Sie gewann die Wahl am Sonntag mit der erforderlichen absoluten Mehrheit.

Die 49-jährige Carmen Haberstroh bekam 77,7 Prozent der Stimmen. Sie setzte sich gegen ihren einzigen Mitbewerber durch. Der 30-jährige Versicherungskaufmann Patrick Roth aus Metzingen unterlag mit fast 18 Prozent. Die Wahlbeteiligung war mit rund 35 Prozent sehr niedrig.

Patrick Roth und Carmen Haberstroh stellen sich zur Wahl Fotomontage: SWR/Hintergrund: dpa Bildfunk/Carmen Haberstroh/RTF

Haberstroh: Erfahrung in und mit der Stadt Metzingen

Carmen Haberstroh arbeitet seit über 25 Jahren bei der Stadt Metzingen. Sie war kaufmännische Leiterin der Stadtwerke und Finanzbürgermeisterin. Nun setzt sie als erste Metzinger Oberbürgermeisterin auf ihre Erfahrung in der Stadt und Verwaltung. Haberstroh ist Mitglied bei den Freien Wählern.

Frau aus der Region

Carmen Haberstroh wurde am 18. Dezember 1971 in Tübingen geboren und ist in Hardt (Kreis Rottweil) aufgewachsen. Im Anschluss an ihr Abitur in Schramberg machte sie ihr Diplom als Verwaltungswirtin an der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl.

Blumen für die Siegerin von Jacqueline Lohde, Erster Bürgermeisterin von Metzingen, an Carmen Haberstroh. SWR Nadine Ghiba

Nachfolge von Oberbürgermeister Fiedler

Haberstroh ist Nachfolgerin von OB Ulrich Fiedler, der das Amt zwölf Jahre lang ausübte. Als klar war, dass der bisherige Rathauschef Landrat in Reutlingen wird, hatte sie Anfang Februar als erste ihre Bewerbung abgegeben.

Wahlabend aus dem Rathaus gestreamt

Wegen der Corona-Pandemie gab es vom Wahlabend am Sonntag einen Live-Stream aus dem Metzinger Rathaus. Die zwei Kandidaten, die Fraktionsvorsitzenden sowie wenige Verwaltungsmitarbeiter konnten dabei sein, als die Entscheidung gefallen war.