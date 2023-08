per Mail teilen

Was man alles entdecken kann, wenn man einem Wasserschaden nachgeht: In Rottenburg sind Polizei und Feuerwehr auf eine professionelle Aufzuchtanlage mit Cannabispflanzen gestoßen.

Ein Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) hat die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Drogenhändlers gebracht. Da aus einer Wohnung Wasser floss, der Bewohner aber nicht vor Ort war, öffneten die Polizei und Feuerwehr die Wohnungstür. Dabei machten sie einen Zufallsfund, haben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen mitgeteilt.

Mann aus Rottenburg vorläufig festgenommen

Polizei und Feuerwehr stießen auf eine Indoor-Aufzuchtanlage mit 17 Cannabispflanzen und 13 Setzlingen. Außerdem fanden sie ein Kilogramm weitere Betäubungsmittel und Gegenstände, die auf einen Drogenhandel schließen lassen. Als der 43-jährige Bewohner nach Hause kam, wurde er vorläufig festgenommen. Seine Wohnung und sein Auto wurden durchsucht. Alle Cannabispflanzen und Utensilien wurden beschlagnahmt.

Neben den Cannabispflanzen wurde laut Polizei auch ein Kilo anderer Drogen beschlagnahmt (Symbolbild). picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Mutmaßlicher Drogenhändler muss möglicherweise vor Gericht

Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizei gegen den 43-Jährigen. Ihm droht möglicherweise ein Gerichtsprozess wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Warum Wasser aus der Wohnung geflossen war, konnte übrigens nicht festgestellt werden.