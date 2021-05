per Mail teilen

Die mittelalterliche Klosterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch im Kreis Sigmaringen darf ab Donnerstag wieder für Besucher öffnen. Der Trägerverein hatte vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen erfolgreich geklagt.

Campus Galli sei ein "Freilichtmuseum eigener Art", heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichts. Weil sich dort fast alles im Freien abspiele, könne es nicht mit einem Museum oder zoologischen Garten verglichen werden, die wegen der hohen Sieben-Tage-Inzidenzen noch geschlossen bleiben müssen, so das Gericht.

Ein "Freilichtmuseum eigener Art" urteilt das Verwaltungsgericht und erlaubt die Öffnung der mittelalterlichen Baustelle Campus Galli SWR

"Wir freuen uns wahnsinnig"

"Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir endlich öffnen können", sagte Campus Galli Geschäftsführer Hannes Napierala dem SWR. Am Montag sei das erlösende Fax gekommen, jetzt müsse alles ganz schnell gehen, so der Geschäftsführer. Das heißt, die Mitarbeiter müssen aus der Kurzarbeit geholt und der Campus für Besucher vorbereitet werden.

Öffnung nur mit Hygienekonzept

Maximal 500 Besucher dürfen dann ab Donnerstag auf die mittelalterliche Klosteranlage. Tickets gibt es aber nur über das Internet. Zudem braucht jeder der kommt einen aktuellen negativen Schnelltest. Der Test darf maximal 24 Stunden alt sein. Es gibt die Möglichkeit, am Parkplatz einen Corona-Test in einem eigens eingerichteten Pavillon durchführen zu lassen. Am Eingang, den Toiletten und auf dem Marktplatz muss ein Mundschutz getragen werden, auf dem offene Gelände nicht.

Corona-Hilfsfond der Landesregierung

Die Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch haben im vergangenen Jahr knapp 54.000 Menschen besucht. Trotz Corona waren die Betreiber damit nach eigenen Angaben zufrieden. Das Wissenschaftsministerium fördert die Mittelalter-Baustelle Campus Galli bei Meßkirch über den Corona-Nothilfefonds der Landesregierung mit 146.000 Euro. Die Förderung soll laut Ministerium den Fortbestand von Campus Galli sichern.

Die mit Schindeln gedeckte Kirche auf dem Gelände bleibt wegen Corona geschlossen. SWR

Campus Galli dient der Wissenschaft

Vor etwa 1200 Jahren haben Mönche auf der Insel Reichenau am Bodensee den Idealplan eines Klosters gezeichnet. Dieser Plan dient als Grundlage der Klosterstadt Campus Galli. Handwerker und Ehrenamtliche bauen mit den Mitteln des neunten Jahrhunderts in Meßkirch eine Klosteranlage, wie sie damals gebaut worden wäre. Das Mittelalterprojekt soll der Wissenschaft dienen und ist gleichzeitig eine touristische Attraktion.

Freilichtmuseen in Neuhausen und Hechingen bleiben zu

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck im Kreis Tuttlingen muss weiter für Besucher geschlossen bleiben. Der Grund: Die Inzidenz im Kreis Tuttlingen ist noch zu hoch. Auch das römische Freilichtmuseum in Hechingen-Stein im Zollernalbkreis bleibt wegen zu hoher Corona-Zahlen weiterhin zu.