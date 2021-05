per Mail teilen

Alle Museen haben geschlossen, aber eines ist offen: das Freilichtmuseum Campus Galli in Meßkirch. Die Klosterbaustelle hat die Öffnung gerichtlich durchgesetzt. Nun kommen wieder Besucher.

Nach Schnelltest auf´s Gelände

Maximal 500 Besucher dürfen gleichzeitig auf das Gelände der mittelalterlichen Klosteranlage. Tickets gibt es aber nur über das Internet. Zudem braucht jeder, der kommt, einen aktuellen negativen Schnelltest. Der Test darf maximal 24 Stunden alt sein. Es gibt die Möglichkeit, am Parkplatz einen Corona-Test in einem eigens eingerichteten Pavillon durchführen zu lassen. Am Eingang, bei den Toiletten und auf dem Marktplatz muss ein Mundschutz getragen werden, auf dem offenen Gelände nicht.

Große Erleichterung über Öffnung

Der Geschäftsführer von Campus Galli, Hannes Napirala, freut sich über die Öffnung.