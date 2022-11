Kreuz und Glaube auf dem Campus Galli

Das Handwerk spielt eine wichtige Rolle beim Bau der mittelalterlichen Klosterbaustelle Campus Galli. Aber auch das Kreuz und die christlichen Feiertage sind von großer Bedeutung.

Es steht noch ein bisschen verloren auf der großen, gerodeten Fläche mitten im Wald: das helle Holzkreuz auf dem schlichten, gemauerten Steinsockel. Laut Campus Galli-Mitarbeiter Andreas ist es aber genau der richtige Platz für das knapp 60 Kilogramm schwere Kreuz. Denn genau an dieser Stelle soll, in ferner Zukunft, einmal die große Steinkirche stehen. Und das Holzkreuz steht bereits an dem Platz, an dem im St. Galler Klosterplan der Hauptaltar und das Gallus-Grab eingezeichnet sind.

Mönch Andreas arbeitet auf dem Campus Galli als Zimmermann SWR

Der Mönch ist auf dem Campus ein Zimmermann

Andreas arbeitet als Zimmermann auf der Klosterbaustelle, aber eigentlich ist er russisch-orthodoxer Mönch. Der 50-Jährige mit der kleinen Brille auf der Nase und dem langen, weißen Bart ist von Anfang an mit dabei. Mit Infomappen zum Campus Galli Projekt hatte der damalige Initiator, Bert Geurten, in den Klöstern der Umgebung zum Mitmachen geworben. Andreas war sofort interessiert. Das Mittelalter, meint er schmunzelnd, das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Ihn fasziniert das Bauen und Entstehen eines Klosters.

"Faszinierend war natürlich schon, wie kann man ein Kloster aufbauen, mit all den Eventualitäten, die kommen. Mit all den Herausforderungen, die sich stellen. Weil heute leben die Mönche ja alle in fertig gebauten Klöstern."

Christliche Festtage sind auf der Baustelle wichtig

Gelernt hat Andreas einiges auf der Klosterbaustelle. Etwa über die Glocke im Kloster, die auch mal zu ganz banalen Gelegenheiten geläutet wurde. Zum Mittagessen zum Beispiel. Überhaupt spielt der christliche Aspekt für den Mönch Andreas auf der mittelalterlichen Klosterbaustelle eine große, wichtige Rolle. Die Festtage etwa, die schon der Kalender von St. Gallen vorgegeben hat, werden im kleinen Kreuzgang vor der Holzkirche immer angeschrieben. So wissen die Besucher, was an welchem Tag gefeiert wird.

Das Kreuz steht seit dem 14.September auf der gerodeten Fläche auf dem Campus Galli SWR

Tag der Kreuzerhöhung wird sichtbar

Und auch das schlichte Holzkreuz, das im Moment noch ziemlich alleine auf der gerodeten Waldfläche steht, wurde an einem besonderen Tag dorthin getragen. Am 14. September nämlich, dem Tag der Kreuzerhöhung. Davor stand es in der kleinen Holzkirche. Historisch gesehen war das nicht ganz korrekt, sagt Mönch Andreas. Denn im frühen Mittelalter gab es keine festgemauerten Kreuze. Alle Kreuze waren tragbar, sie wurden an besonderen Sonn-und Feiertagen bei Prozessionen mitgetragen. So auch am Tag vor Weihnachten, dem Heiligen Abend.