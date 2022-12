Campus Galli bei Meßkirch hat Geldprobleme

Die Klosterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Der Sigmaringer Kreistag will am Montag entscheiden, ob er das Projekt unterstützt.

Die mittelalterliche Klosterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist in Geldnot. Ein Grund dafür ist, dass in dieser Saison nur knapp 75.000 Besucherinnen und Besucher kamen - offenbar zu wenige, um die laufenden Kosten zu decken. Der Sigmaringer Kreistag soll in einer Sitzung am Montag entscheiden, ob der Kreis Sigmaringen das Projekt finanziell unterstützen wird. Kreis Sigmaringen: Vier Jahre lang 75.000 Euro Wenn der Antrag am Montag durchgeht, könnte die Klosterbaustelle jährlich 75.000 Euro vom Kreis Sigmaringen bekommen - und das vier Jahre lang. Der Verwaltungs- und Sozialauschuss hat sich schon im Vorfeld für die Unterstützung ausgesprochen. Allerdings mit einem Sperrvermerk: Das Geld soll laut Beschlussprotokoll erst zur Verfügung gestellt werden, wenn im Frühjahr über einen "Rettungsplan" beraten wurde.

Sendung am Mo. , 12.12.2022 9:00 Uhr, SWR4 BW am Vormittag, SWR4 Baden-Württemberg