Campingplätze auf der Alb und im Nordschwarzwald nahezu ausgebucht

Campingurlaub mit dem Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt boomt wie nie. Die Campingplätze in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald sind zu Pfingsten stark nachgefragt.

Corona scheint den Camping-Trend noch einmal verstärkt zu haben. Die Folge: Viele Campingplätze in der Region waren an Christi Himmelfahrt ausgebucht. Und auch vor den Pfingstferien ist die Nachfrage groß.

Viele Familien bekamen keinen Platz mehr

Der Campingplatz Langwald in Freudenstadt hat über die Pfingstfeiertage nichts mehr frei, heißt es dort. Die Betreiberin vom Camping am Stausee in Schömberg (Zollernalbkreis) ist ebenfalls sehr zufrieden mit den Buchungen für die kommenden Tage. Es gebe noch einige wenige Plätze, die dürften aber auch bald vergeben sein, so die Betreiberin. Das heißt es auch aus Baiersbronn und dem Schwarzwald Camping in Altensteig. Der Platzwart dort sagte dem SWR, schon über Christi Himmelfahrt sei man komplett voll gewesen. Rund 200 Familien hatte er absagen müssen.

Viel Betrieb auf dem Tübinger Campingplatz

Viel Betrieb herrscht derzeit auch auf dem Tübinger Campingplatz am Neckar. Seit zwei Monaten betreiben ihn die neuen Pächter Philipp Stütz und Wiebke Wandel. Die Arbeiten sind klar aufgeteilt: Philipp Stütz kümmert sich ums Handwerkliche und die Gaststätte, Wiebke Wandel um den Kiosk und die Rezeption.

Der Campingplatz Neckarcamping Tübingen hat mit Philipp Stütz und Wiebke Wandel neue Pächter bekommen. SWR Stefanie Assenheimer

Die ersten Wochen waren spannend, anstrengend, aber auch sehr schön sagte Wandel dem SWR. An Christi Himmelfahrt sei der Platz voll belegt gewesen. Für Pfingsten rechnen die beiden wieder mit vielen Gästen. Reservieren ist auf dem Tübinger Campingplatz nicht möglich. Die neuen Pächter bitten, vorher anzurufen, um zu klären, ob ein Platz noch zu haben ist.