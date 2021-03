Die Vesperkirchen in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald mussten in diesem Jahr umplanen - wegen Corona. Einige Vesperkichen wurden ganz abgesagt. In Calw hingegen wird Essen ausgeliefert - mit Erfolg.

Die Calwer Vesperkirche ist heiß begehrt. Allein am Donnerstag wurden 600 Essen ausgegeben und ausgeliefert. So viele an einem Tag waren es noch nie, sagte die Diakonin Miriam Kühn-Junge dem SWR.

Manche Vesperkirchen verteilen als Alternative Essenspakete (Archivbild) SWR Achill Tiwary

Essen werden auch nach Hause gebracht

Calw macht es in Zeiten der Pandemie wie die bereits beendeten Vesperkirchen: Die Essen werden vorbestellt und können dann in Tüten abgeholt werden. Über 100 ehrenamtliche Helfer sind an den Vorbereitungen beteiligt. Das Besondere in Calw ist: Die Essen werden auch nach Hause gebracht. Und das macht nach Angaben der Diakonin rund zwei Drittel aller Essen aus. Meist seien es ältere Menschen, die diesen Service in Anspruch nehmen. Dabei nutzten sie die Treffen an der Haustüre für ein kleines Gespräch, so Kühn-Junge.

Die Calwer Vesperkirche endet am 11. März. Im vergangenen Jahr war die Einrichtung wegen Corona nach vier Tagen abgebrochen worden.

Vesperkiche Reutlingen: 10.000 Essen verteilt

Die Reutlinger Vesperkirche ist bereits Mitte Februar zu Ende gegangen. Wegen der Pandemie wurde auch dort nicht in der Kirche gegessen. Bedürftige holten sich Essenspakete ab. In drei Wochen wurden rund 10.000 Essen verteilt. Die Warteschlange reichte zum Teil weit in die Reutlinger Fußgängerzonen hinein.

Tübinger Vesperkirche: Essen in Eimerchen

Die evangelische Eberhardsgemeinde in Tübingen verteilt mittwochs und freitags zwischen 12 und 13 Uhr ein warmes Essen. Gereicht wird es in Eimerchen, die man mitnimmt, um anderswo zu essen. Zusätzlich gibt es Backwaren von verschiedenen Tübinger Bäckern. Das Angebot soll bis Ende März bestehen.