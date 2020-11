per Mail teilen

Die Stadt Calw bekommt für das Herman-Hesse-Museum knapp anderthalb Millionen Euro vom Bund. Mit dem Geld wird das Gebäude saniert, so die Stadt. Auch die Ausstellung soll moderner werden.

Oberbürgermeister Kling war die Freude im Telefonat mit dem SWR anzumerken. Die neue Ausstellung solle das Aushängeschild der Stadt Calw werden.

Hermann Hesse Museum in Calw. dpa Bildfunk Jan-Philipp Strobel

Moderne Präsentation

Das Hesse-Museum soll mit der Förderung endgültig "internationaler Leuchtturm zeitgemäßer Literaturvermittlung werden." Das Museum erinnert seit 30 Jahren an den in Calw geborenen Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse.

Junge Leute für Sprache interessieren

Dessen Beliebtheit auch bei jugendlichen Lesern soll genutzt werden, um jüngere Besucher mit der neuen Ausstellung anzusprechen. Die Stadt geht davon aus, dass deren Konzeption und Erstellung rund 500.000 Euro kosten wird. Rund die Hälfte davon übernimmt die Wüstenrot-Stiftung.

Gebäudesanierung nötig

Die knapp 1,5 Millionen Euro vom Bund sollen in die Sanierung des historischen Fachwerkgebäudes fließen. Das denkmalgeschützte Haus ist in die Jahre gekommen. Es braucht einen barrierefreien Zugang, außerdem müssen Dach, Dämmung und Fassade in Ordnung gebracht werden. Das kostet insgesamt knapp drei Millionen Euro.