Ein landwirtschaftliches Anwesen geht in Flammen auf - Zeugen alarmieren die Feuerwehr und melden die drei mutmaßlichen Brandstifter. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

Drei Jugendliche sollen am Sonntagabend in Calw-Stammheim ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand gesteckt haben. Zeugen hätten den Brand und die drei mutmaßlichen Brandstifter am frühen Abend gemeldet, so die Feuerwehr in einer Mitteilung .

Brandstiftung? Sachschaden von 500.000 Euro

Das unbewohnte Gebäude war auch durch eine darin befindliche Menge an Heu schwer zu löschen. Die Feuerwehr musste bei den Löscharbeiten eigenen Angaben zufolge unter anderem eine Grundschule und einen Kindergarten in der Nachbarschaft schützen. Noch bis Montagvormittag soll der Brandort kontrolliert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.