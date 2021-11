Busfahrer streiken unangekündigt den ganzen Tag in Reutlingen und Tübingen

per Mail teilen

In den Kreisen Reutlingen und Tübingen müssen sich Fahrgäste von Bussen auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Landesweit werden heute private Busbetriebe bestreikt.

Bereits im Juli hatten Busfahrer für die Bezahlung der Pausen gestreikt. Sie trafen sich damals in der Zehntscheuer in Reutlingen-Betzingen (Archivbild). SWR Magdalena Knöller

Erstmals wurden die Streiks nicht vorher ankündigt. Es gibt auch keine Notfahrpläne. Ausgenommen vom Streik sei nur in Tübingen eine halbstündliche Verbindung zu den Kliniken auf dem Schnarrenberg, so Benjamin Stein, ver.di Bezirksgeschäftsführer Fils-Neckar-Alb. Er rechnet damit, dass die Linie überlastet sein wird. Denn die Streikbereitschaft sei hoch.

Infos über den Streik bei den Tübinger Stadtwerken

Die Stadtwerke Tübingen, die den Stadtverkehr betreiben, haben angekündigt, die Fahrgäste auf der Internetseite und über die Sozialen Medien zu informieren, sobald die Busse wieder fahren. Bis der Linienbusverkehr nach dem Streikende wieder regulär läuft, könne es zunächst noch etwas dauern, hieß es in einer Mitteilung. Die Stadtwerke bitten die Fahrgäste um Verständnis. Fahrgäste signalisierten auch Verständnis für den Ausstand.

In Reutlingen werden laut einer Mitteilung alle Linien des Stadtverkehrs RSV von ver.di bestreikt. Auch die FES Schülerlinien und die Regioschnellbuslinie eXpresso seien betroffen, heißt es auf der Homepage der Verkehrsbetriebe. In den Kreisen Calw, Freudenstadt und Zollernalb werde nicht gestreikt, sagten Sprecher der Gewerkschaft dem SWR.

Verhandlungen im privaten Busgewerbe ziehen sich

Mit den Streiks reagiert die Gewerkschaft auf die ergebnislosen Verhandlungen mit den Arbeitgebern im privaten Omnibusgewerbe. Es müsse endlich zu einer Einigung kommen, so ver.di. Die angekündigten Warnstreiks habe die Arbeitgeberseite wohl nicht beeindruckt.

"Vor der letzten Verhandlungsrunde haben wir die Streiks so bürgerfreundlich als möglich organisiert oder nicht gestreikt. Dies haben die Arbeitgeber wohl in der letzten Verhandlungsrunde als Schwäche interpretiert und sich kein bisschen bewegt."

Zentraler Streitpunkt sei noch die Bezahlung der Standzeiten. In den übrigen Punkten wie zum Beispiel Zuschläge habe man sich bereits geeinigt. Am Dienstag werden die Verhandlungen zum Manteltarifvertrag in Sindelfingen fortgesetzt.