In Reutlingen wird auch am Mittwoch der Busverkehr wieder erheblich beeinträchtigt sein. Grund ist der Streik der Gewerkschaft Verdi im privaten Busgewerbe. Voraussichtlich fährt wie in den vergangenen beiden Streiktagen nur die Schnellbuslinie eXpresso und ein Notbus zur Evangelischen Schule.