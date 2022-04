per Mail teilen

Weil der Tunnel an der B27 bei Dußlingen (Kreis Tübingen) gesperrt ist, waren mehrere Autofahrer am Donnerstag verbotenerweise auf dem Radweg entlang der Bundesstraße Richtung Balingen unterwegs. Laut Polizei wurden zwei Dutzend Autofahrer angehalten. Sie erwartet nun ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro.