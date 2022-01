Bußgeld gegen Schulverweigerer

Die Gemeindeverwaltung von Ofterdingen (Kreis Tübingen) hat den Eltern eines Schülers einen Bußgeldbescheid über 2.700 Euro geschickt. Der Neunjährige war wegen der Corona-Regeln 51 Tage lang nicht in die Schule gegangen. Die Eltern hatten das Attest eines Arztes vorgelegt, demzufolge der Schüler von der Masken- und Testpflicht befreit war. Doch die Schulleitung erkannte das Attest nicht an. Schließlich schickte das Ofterdinger Ordnungsamt den Eltern den Bußgeldbescheid. Eine bislang einmalige Sache, hieß es aus dem Rathaus. Der Vater des Schülers veröffentlichte den Bescheid in sozialen Medien. Daraufhin gab es am Montagabend eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Regeln beim Ofterdinger Rathaus. Die Eltern können gegen den Bescheid Widerspruch einlegen. Dann würde der Fall juristisch weitergehen.