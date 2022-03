Reutlinger Corona-Demonstranten wehren sich gegen Bußgelder

Knapp 500 Kritiker der Corona-Politik haben einen Bußgeldbescheid bekommen. Sie hatten trotz Versammlungsverbots in Reutlingen demonstriert. Bezahlen wollen die wenigsten.

Am 18. Dezember haben in Reutlingen tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Und das, obwohl der Protest im Vorfeld verboten worden war. Hintergrund war, dass sich die Veranstalter in der Vergangenheit nicht an die Auflagen, zum Beispiel die Maskenpflicht, gehalten haben sollen.

Rund 150 Euro Bußgeld fordert die Stadt

An dem Abend nahm die Polizei die Personalien von rund 500 Demonstrantinnen und Demonstranten auf. Mittlerweile sind die Bußgeldbescheide in deren Briefkästen gelandet. Rund 150 Euro Bußgeld sollen sie bezahlen. Das sehen die meisten Betroffenen aber nicht ein.

Strategie Widerspruch: Erst 50 Menschen haben bezahlt

Viele tauschen sich online über Chat-Gruppen zu den Bußgeldbescheiden aus. Eine Strategie scheint zu sein, möglichst viele Widersprüche einzureichen und so Aufwand bei den Behörden zu produzieren. So haben laut Stadtverwaltung erst 50 Menschen das Bußgeld bezahlt. Rund 230 legten bereits Widerspruch ein. Fast genauso viele haben noch gar nicht reagiert.

Nun muss das Reutlinger Amtsgericht ran

Die Fälle, in denen widersprochen wurde, werden an das Reutlinger Amtsgericht weitergeleitet. Knapp 100 Widersprüche lägen dort schon vor, sagte die stellvertretende Direktorin Andrea Wimmer. Bis zum ersten Prozess werde es aber noch eine Weile dauern. Die Fälle müssten nun zunächst auf die Richter verteilt werden. Diese würden dann die Verhandlungstermine ansetzen.

2019 gab es schon einmal eine Verfahrensflut wegen Blitzern

Wie hoch der Aufwand durch die vielen Verfahren sein werde, lasse sich noch nicht abschätzen, sagte Wimmer. Bei einer noch größeren Verfahrensflut im Jahr 2019 war das Amtsgericht an seine Kapazitätsgrenzen gekommen: Damals wehrten sich 1.500 Autofahrerinnen und Autofahrer gegen Bußgeldbescheide, die sie wegen eines Blitzers auf der B27 bei Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) bekommen hatten.