Busfahrer weiten Streik aus

Die Busfahrer und Busfahrerinnen des privaten Omnibusgewerbes weiten ihren Streik aus. Deshalb wird der Busverkehr in Reutlingen und Tübingen am Dienstag weitgehend lahmgelegt. In beiden Städten gelten Notfahrpläne. In Tübingen sollen vor allem die Busse zu den Unikliniken und zu Berufsgenossenschaftlichen Klinik und Schulbusse fahren. In Reutlingen fährt wie auch am Montag voraussichtlich nur die Schnellbuslinie Expresso und ein Notbus zur Evangelischen Schule. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer hohen Streikbeteiligung. Rund 80 Busfahrer haben sich demzufolge am Streik beteiligt. Am Vormittag findet in Stuttgart eine zentrale Kundgebung statt, zu der auch die Streikenden aus Tübingen und Reutlingen erwartet werden.