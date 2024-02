Die Züge standen kurzzeitig still, über dem Busbahnhof kreiste ein Polizeihubschrauber. In Rottenburg wurde am Mittwochmorgen ein Busfahrer von einem Unbekannten schwer verletzt.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Rottenburg (Kreis Tübingen) einen Busfahrer sowie einen Passanten, der ihm helfen wollte, angegriffen. Gegen 5:40 Uhr ging der Notruf bei Polizei und Rettungskräften ein. Der Passant wurde laut Polizei leicht verletzt. Der schwer verletzte Busfahrer wurde in die Klinik gebracht, kann diese aber laut Polizei im Laufe des Tages wieder verlassen. Lebensgefahr habe keine bestanden, so ein Polizeisprecher. Polizei: Motiv für Angriff in Rottenburg unklar Weshalb der Unbekannte den Busfahrer angegriffen hat, ist noch unklar. Die Polizei hat mit einem Hubschrauber nach dem Unbekannten gefahndet. Wegen des Vorfalls wurde der Bahnverkehr in Rottenburg kurzzeitig eingestellt. Gegen 6:15 Uhr gab die Bundespolizei den Zugverkehr wieder frei. Die Polizei geht nun ersten Hinweisen zu dem Tatverdächtigen nach.