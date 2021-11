Bus und Bahn im Kreis Calw jetzt wochenends kostenlos

per Mail teilen

Wer am Wochenende Bus und Bahn fährt, braucht im Kreis Calw kein Ticket mehr. Zum Auftakt waren viele Fahrgäste sehr angetan.

Viele waren neugierig auf das Angebot. Denn: Einsteigen, ohne zu zahlen. Umsteigen, ohne nochmal nach dem Ticket zu kramen. Das finden viele praktisch und bequem. „Ich find’s gut, weil man sich ein Tagesticket ja fast nicht mehr leisten kann," sagte ein Schüler. Das sei ein gutes Angebot für ärmere Bevölkerungsgruppen. Derzeit kostet ein Ticket für Erwachsene im Kreis Calw 2,30 Euro. Ein anderer Fahrgast hofft, dass das Angebot am Wochenende auch Menschen zum Einkaufen in die Innenstädte lockt.

Angebot soll für Bus und Bahn auf dem Land begeistern

Doch noch haben nicht alle im Kreis Calw mitbekommen, was der Landkreis da nun bietet. Auf dem Marktplatz in Calw waren viele Passanten erstaunt über die Möglichkeit, ohne Ticket Bus und Bahn zu fahren. Genau die will der Landkreis aber ansprechen mit dem kostenlosen Nahverkehr. Das Angebot soll mehr Menschen für Bus und Bahn begeistern – auch auf dem Land.

Einsteigen und los: Premiere für die kostenlosen Busfahrten in Calw. SWR

Kreis gibt 270.000 Euro aus

Das kostenlose Wochenendangebot gilt im Kreis Calw für sämtliche Busse sowie die Kultur- und Enztalbahn. Ein Jahr lang will der Kreis das Angebot testen. 270.000 Euro gibt er dafür aus. Ob sich das lohnt, will der Kreis regelmäßig überprüfen. Angeregt hatten den Versuch zunächst die Grünen im Calwer Kreistag. Sie machten den Vorschlag vor knapp einem Jahr. Im Juli fasste der Kreistag dann einen Grundsatzbeschluss dazu.

Bus und Bahn sollen Alternative zum Auto werden

Das Ziel ist klar: Eine Alternative zum Auto bieten. So hat das Landrat Riegger schon vor Jahren angekündigt. Seitdem bemüht sich der Kreis auch, Busse und Bahnen enger getaktet fahren zu lassen. Inzwischen würden schon rund 60 Prozent der Gemeinden und Teilorte im Kreis jede Stunde angefahren. Bis in drei Jahren soll es stündliche Busse oder Bahnen in jedem Ort des Kreises geben. Eine Werbekampagne begleitet das Projekt.