Ein Bus-Stau hat am Montag den Verkehr in der Tübinger Innenstadt lahmgelegt. Betroffen war die zentrale Verkehrsachse. Grund war laut Polizei "irgendwas zwischen Fahrrad und Bus".

Am Montag um die Mittagszeit ging gar nichts mehr in Tübingen: die Mühlstraße und die Eberhardsbrücke, also die Verkehrsader zwischen Hauptbahnhof, Altstadt und Univiertel war eine Stunde lang mit Bussen verstopft, bis hinein in die Nebenstraßen. Die Polizei sagte dem SWR, sie ermittle wegen "Verkehrsunfall mit Sachschaden". Verletzt wurde niemand.

Unfall auf der Mühlstraße in Tübingen SWR Leon Spachmann, SWR

Irgendwas zwischen Fahrrad und Bus

Die Polizei geht nach eigenen Worten von "irgendwas zwischen Fahrrad und Bus" aus. Gerüchte wollen wissen, dass an einer Stelle, wo ein Lieferwagen die enge Stelle noch enger gemacht habe, ein Radler sein Rad vor den Bus geworfen hätte. Andere haben angeblich einen Unfall zwischen Fahrrad und Bus beobachtet. Am Dienstag will die Polizei mehr mitteilen.