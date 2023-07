Linienbus in Tübingen ausgebrannt

In Tübingen hat am frühen Mittwochabend ein Bus gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste eine zentrale Straße zu den Kliniken gesperrt werden.

In der Nähe der BG Unfallklinik Tübingen ist am Mittwochabend ein Brand in einem Linienbus ausgebrochen. Der Busfahrer hat den Brand rechtzeitig bemerkt und konnte den Bus abstellen, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging. Laut Einsatzleiter Markus Mozer von der Freiwilligen Feuerwehr Tübingen waren keine Passagiere im Fahrzeug als das Feuer ausbrach. Beim Brand wurde niemand verletzt.

Die Schnarrenbergstraße, ein wichtiger Verkehrsweg zu den BG- und Universitätskliniken, musste wegen des Feuerwehreinsatzes in beide Richtungen gesperrt werden. Die Busse aus dem Stadtverkehr und Berufspendler, die in den Kliniken arbeiten, mussten warten oder Umwege nehmen.

Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 35.000 Euro. SWR

Brandursache Motor

Das Feuer ist wohl im Motorraum entstanden, so Feuerwehr-Einsatzleiter Mozer. Er vermutet einen technischen Defekt. Anschließend sei der Brand im hinteren Bereich des Busses ausgebrochen und bis zur Fahrzeugmitte vorgedrungen. Der Bus wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, so die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 35.000 Euro.