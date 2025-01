Ein Poller auf dem Marktplatz von Bad Urach hat am Mittwochnachmittag einen Bus aufgebockt und festgehalten. Eigentlich hätte er ihn durchlassen sollen. Verletzt wurde niemand.

Ein Bus ist am Mittwochnachmittag auf seiner regulären Strecke über den Marktplatz von einem Poller aufgehalten worden. Der tauchte aus seiner Versenkung auf, als der Bus noch über ihm war. Personen sind dabei laut Polizei nicht zu Schaden gekommen. Die Fahrgäste mussten den Bus aber verlassen.

Technischer Defekt - mehr weiß man noch nicht

Zur Ursache kann man bislang nur sagen: Die Stadt geht von einem technischen Defekt aus. Der Poller sollte eigentlich dafür sorgen, dass keine Autos auf den Marktplatz fahren. Busse des Stadtverkehrs können den Poller per Funk in die Versenkung schicken. Eigentlich sollte der dann wenige Momente, nachdem der Bus durch ist, wieder hochkommen.

Wie teuer der Sachschaden am Bus ist, weiß man nicht. Der Poller jedenfalls hat die Befreiungs-Aktion offensichtlich nicht gut überstanden. Pressestelle Stadt Bad Urach, Bernd Mall

Diesmal war der Poller aber schneller. Zu schnell. Da war der Bus erst zu zwei Dritteln über dem Poller. Und der hat sich mit dem Fahrgestell verhakt. So ein Poller, sagte ein Sprecher der Stadt dem SWR, ist ja eigentlich sensibel: Er spürt sozusagen, wenn ein Hindernis sein Hochfahren bremst. Dann stoppt er normalerweise. Am Mittwoch aber offenbar nicht schnell genug. Und zurück in seinen Schacht wollte er sich auch nicht bewegen. Deshalb musste der Bus bis Donnerstagmorgen in der aufgebockten Position verharren.

Für die Fahrgäste war es aber laut Polizei kein Problem, bald nach der Poller-Panne auszusteigen. Sie mussten nicht die Nacht im Bus verbringen. Und verletzt wurde demnach auch niemand.