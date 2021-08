per Mail teilen

Die für die LG Nordschwarzwald startende Hindernisläuferin Elena Burkhard ist in Tokio in ihrem Vorlauf Sechste geworden. Ihre Zeit von 9:30,64 min reichte aber nicht fürs Olympia-Finale. Von den drei deutschen Läuferinnen hat nur Europameisterin Gesa Felicitas Krause den Endlauf am Dienstag erreicht.