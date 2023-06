Burg Hohenzollern aus dem 3D-Drucker

per Mail teilen

Sie ist ein Wahrzeichen: die Burg Hohenzollern bei Hechingen im Zollernalbkreis. Ein Balinger hat sich nun die Burg ins Wohnzimmer geholt, in Miniaturform aus dem 3D-Drucker.

Der Wirtschaftsinformatiker David Tahir aus Balingen hat sich die berühmte Burg Hohenzollern, das Wahrzeichen bei Hechingen, ausgedruckt. Das kleine Modell aus dem 3D-Drucker steht bei ihm im Wohnzimmer. Es ist 87 cm lang, 30 cm breit und einen halben Meter hoch.

Wirtschaftsinformatiker David Tahir aus Balingen. SWR Katharina Kregel

Söhne hatten die Idee

David Tahirs Auftraggeber sind seine Kinder. Denn eine kleinere Spielzeugburg hatte der zweifache Vater schon mal für die beiden Söhne gedruckt. "Und dann kam irgendwann der Große auf mich zu und sagte Papa, ich hätte gern die Burg Hohenzollern, damit ich mit Lego drauf spielen kann."

Hohenzollernburg aus 19.000 digitalen Steinen

Nach einigem Hin und Her habe er sich überlegt, der Papa kann das. Im Internet suchte sich der Wirtschaftsinformatiker ein Modell der Burg. In mühevoller Kleinarbeit erstellte David Tahir dann am Computer aus rund 19.000 digitalen Steinen seinen ganz persönlichen Nachbau des Herrschaftssitzes. Mit vielen Details: Biergarten, Kanonenstandorte, Fenster, Verzierungen.

Insgesamt 650 Arbeitsstunden für die Burg

Als das virtuelle Modell der Burg fertiggestellt war, kam der 3D-Drucker dran. Den besaß David Tahir noch aus einem früheren Job. 150 Arbeitsstunden hat der Vater in das Objekt gesteckt, 500 Stunden Druckzeit kamen nochmal dazu.

Die Söhne von David Tahir freuen sich, dass die Burg jetzt auch im Wohnzimmer steht. SWR Katharina Kregel

Jungs sind zufrieden

Seine beiden Söhne konnten das Ende der Druckzeit kaum abwarten. Sofort besetzten sie die Burg mit Rittern, Schwertern, Fahnen und allerhand Tieren.

Neue Objekte hat der Hobby-Bauherr auch schon im Auge. Als nächstes will er die Balinger Kirche nachbauen. Vielleicht sogar: die ganze Balinger Innenstadt. Seine Kinder würde es freuen.