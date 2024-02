per Mail teilen

Bei Einbrüchen in Firmen im Kreis Tuttlingen wurde Buntmetall in Millionenhöhe gestohlen. Die Polizei hat die Täter nun geschnappt und eine bundesweit tätige Bande ermittelt.

Im November waren bei Einbrüchen in Firmen im Kreis Tuttlingen Buntmetall und Werkzeuge im Wert von über einer Million Euro gestohlen worden. Nun hat die Kriminalpolizei Rottweil die Täter geschnappt und ist auf eine bundesweit tätige Diebesbande gestoßen.

Gesamtschaden von mehreren Millionen Euro

Bei den Tätern handelt es sich um vier Männer, die im ganzen Bundesgebiet Metall und Werkzeuge gestohlen haben sollen, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Insgesamt 21 Einbrüche sollen auf ihr Konto gehen - darunter auch Einbrüche im Allgäu, im Main-Tauber-Kreis und in Eutingen im Kreis Freudenstadt. Dabei sei ein Gesamtschaden von mehreren Millionen Euro entstanden.

Fahnungserfolg durch Zusammenarbeit der Ermittler

Die 22- bis 38-jährigen Männer wurden in Nordrhein-Westfalen festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Festnahme sei durch eine länderübergreifende Kooperation der Ermittler aus Rottweil, Gelsenkirchen und Hagen möglich geworden, so die Polizei. Dabei sei aufgefallen, dass die Bande immer nach demselben Muster vorgegangen sei.