WirSindDa - unter dem Motto veranstalten die Theater und Orchester am Montag einen bundesweiten Aktionstag, um Sichtbarkeit zu zeigen. Mit dabei das Landestheater Tübingen. Am Nachmittag seien Schauspieler live zu erleben, so LTT-Intendant Thorsten Weckherlin. Und auf einer Internetplattform sind ab Montagabend künstlerische Aktionen der Theater in Bildern und Videos zu sehen.