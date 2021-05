Bundesverfassungsgerichtspräsident Harbarth hat in einer Feierstunde das Grundgesetz gewürdigt. Coronabedingt konnte der Festakt nicht wie geplant im Kloster Bebenhausen stattfinden.

Stephan Harbarth (CDU), Präsident des Bundesverfassungsgerichts, bezeichnete das Grundgesetz in seiner Rede als eine Verfassung, die unserem Land "die längste Periode der Freiheit und der Demokratie beschieden hat" - dies sei nicht selbstverständlich, sondern ein großes, historisches Glück.

Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe dpa Bildfunk Uli Deck

Allerdings, so Harbarth, sei unsere aktuelle Lage eine schwierige, "und das nicht nur im Licht der Corona-Krise". "Der demokratische Staat steht unter Druck", sagte Harbarth und erläuterte, dass in jüngster Zeit immer häufiger Andersdenkende zu Feinden würden. Deshalb sei es besonders wichtig, unser Grundgesetz zu erklären. Dabei bezeichnete der Verfassungsgerichtspräsident das Grundgesetz als "Leuchtturm der Demokratie und Freiheit".

Eigentlich hatte der Landkreistag geplant, die Feierstunde im Kloster Bebenhausen abzuhalten - dort, wo nach dem Zweiten Weltkrieg der Landtag von Württemberg-Hohenzollern zusammenkam und die Landesverfassung ausgearbeitet wurde. Doch wegen der Corona-Pandemie wurden nun eine virtuelle Würdigung daraus.

Im Kloster Bebenhausen kam nach dem Zweiten Weltkrieg der Landtag von Württemberg-Hohenzollern zusammenkam, um die Landesverfassung auszuarbeiten. SWR Ebertz

"Eine erfolgreiche Verfassung hat alle Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft", sagte Harbarth und appellierte an alle, sich dafür einzusetzen. Er verwies in seiner Rede auf die Herausforderungen der Pandemie: Sie zeige, dass es immer wieder schwierige Spannungslagen und widerstreitende Belange gebe. Zu Einzelheiten in Coronafragen wollte sich der Präsident des Bundesverfassungsgerichts hier allerdings nicht äußern - mit Verweis auf die vielen anhängigen Verfahren in dieser Sache.

Bundesverfassungsgericht in Corona-Zeiten besonders gefragt

Das Grundgesetz wurde vor 72 Jahren, am 23. Mai 1949, erlassen und trat einen Tag später in Kraft. Daran mitgewirkt hatte auch der Tübinger SPD-Politiker Carlo Schmid. Der Gesetzestext ist geprägt von den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. In den vergangenen Jahren wurde es immer wieder bearbeitet und geändert. Seit Beginn der Pandemie erfährt es nun wieder besonders viel Aufmerksamkeit.

Schulen, Gastronomie, Einzelhandel und Kultureinrichtungen wurden geschlossen, Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen erlassen, Test- und Quarantänepflichten verordnet - es waren und sind Freiheitseinschränkungen in einem Ausmaß, wie es sie seit Bestehen des Grundgesetzes bisher nicht gab.

Eilentscheidungen zur Corona-Notbremse

Die Beantwortung der Frage, ob all diese Maßnahmen gegen das Grundgesetz verstoßen, verschob das Gericht im Wesentlichen auf ein späteres Hauptsache-Verfahren - sprich: In einem Eilverfahren könnten solche Dinge nicht geklärt werden.

Bislang wenigen Eilanträgen gegen Beschränkungen stattgegeben

So hat das Bundesverfassungsgericht bisher nur sehr wenigen Eilanträgen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stattgegeben. Im Frühjahr 2020 kippte Karlsruhe pauschale Verbote von Demonstrationen und Gottesdiensten. Viele andere Eilanträge scheiterten jedoch - zuletzt eine Reihe von Verfahren gegen die Maßnahmen der sogenannten Corona-Notbremse.