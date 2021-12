Tatjana Feßler aus Tübingen bekommt in Berlin am Freitag den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Die Ehrung steht am Tag des Ehrenamts unter dem Motto "Engagement in der Einwanderungsgesellschaft".

Sie ist eine Frau, die anpackt und sich vielfach engagiert: bei Greenpeace, bei einem Nachbarschaftstreff, bei einem interkulturellen Netzwerk für Eltern in Tübingen und im russischen Verein "Integration und Kultur Tübingen". Letzteren hat sie mitbegründet und leitet ihn. Aus Sibirien nach Deutschland gekommen Tatjana Feßler ist in Sibirien geboren und dankbar dafür, wie sie in Deutschland aufgenommen wurde. "Ich habe viel Hilfe bekommen, als ich hierherkam, das gebe ich jetzt weiter." Die Integration und Unterstützung von sozial Schwachen in der Unistadt sei Tatjana Feßler eine Herzensangelegenheit, so das Bundespräsidialamt. Seit zehn Jahren gestaltet sie das Programm der "Nachbarschaftliche Selbsthilfe" mit. Insbesondere das Sommerferienprogramm trägt ihre Handschrift. Im "Interkulturellen Netzwerk Elternbildung Tübingen" ist Tatjana Feßler als geschulte Multiplikatorin eine wichtige Brücke zwischen Familien mit Zuwanderungsgeschichte und Schule. Ansprechperson bei Sprachbarrieren Sie ist für die Eltern Ansprechpartnerin in Schulfragen, begleitet sie bei Lehrergesprächen und Elternabenden und kann bei Sprachbarrieren russischsprachiger Eltern helfen, schreibt das Bundespräsidialamt. Auch im Tübinger Integrationsrat und am "Runden Tisch Kinderarmut" war sie aktiv. Besuch beim Bundespräsidenten Die Verleihung des Verdienstordens in Berlin wird wegen Corona aufregend. Tatjana Feßler wird nur wenig Zeit haben, um mit Bundespräsident Steinmeier zu reden. Die geltenden Coronaregeln verhindern das. Tatjana Feßler wird zusammen mit 14 anderen Frauen und Männer im Schloss Bellevue geehrt. So sieht das Bundesverdienstkreuz aus, das die Tübingerin Tatjana Feßler vom Bundespräsidenten bekommt. Bundespräsidialamt/Pressestelle Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, auch Bundesverdienstkreuz genannt, ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland. Er wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen.