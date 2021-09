Höhere Steuern für Reiche - Wahlkampf der Linken mit Bartsch in Reutlingen

per Mail teilen

200 Interessierte haben den Auftritt von Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linken, in Reutlingen verfolgt. Er unterstützte Jessica Tatti im Wahlkampf für den Bundestag.

Bartsch gab sich auf dem Marktplatz kämpferisch. Er wetterte gegen die Außenpolitik, den Einsatz der NATO und Waffenexporte. Er prangerte die Kommerzialisierung des Gesundheitswesen an. Die aktuelle Politik habe die soziale Ungleichheit im Land verschärft.

Höhere Steuern für Reiche gefordert

Der Fraktionsvorsitzende im Bundestag forderte eine Besteuerung der Reichen. Auch sie müssten für die Kosten der Pandemie aufkommen. Bei früheren Krisen wie der Banken- und Finanzkrise hätte man nur die kleinen Leute wie Krankenschwestern oder Paketfahrer zur Kasse gebeten.

Reger Publikumsbetrieb bei der Wahlveranstaltung der Linken in Reutlingen. SWR Anna Priese

Niedrige Umfragewerte für die Linke

Die Bundestagskandidatin der Linken in Reutlingen, Jessica Tatti, hat gute Chancen wieder in den Bundestag einzuziehen. Sie steht auf Platz drei der Landesliste. Derzeit liegt die Linke in Umfragen bei sechs Prozent. Das liege auch daran, dass die Partei wegen der Corona-Pandemie die Menschen bisher schlecht vor Ort habe erreichen können, sagte Bartsch dem SWR. Man wolle bis zum Schluss um jede Stimme kämpfen.

Unterstützung für Jessica Tatti und Heike Hänsel

Er sei gerne nach Reutlingen gekommen, um die Parteifreundinnen Tatti und Hänsel in einem schwierigen Umfeld zu unterstützen. Schließlich sei die Region Neckar-Alb bei den vergangenen Bundestagswahlen immer eine Hochburg der CDU gewesen. Da er aus Bayern komme, wisse er wovon er spreche, so Bartsch weiter.