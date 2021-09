Die Bundestagswahl wird auch in der Region Neckar-Alb und im Schwarzwald spannend

Bleiben die Wahlkreise Calw-Freudenstadt, Reutlingen, Tübingen, Rottweil-Tuttlingen und Zollernalb in CDU-Hand? Verfolgen Sie unseren Live-Blog bei der Bundestagswahl am 26. September.

Getty Images Getty Images/ rsester, Karte und Montage: SWR

Bei der Bundestagswahl 2017 hat die CDU mit Hans-Joachim Fuchtel gut 43 Prozent der Erststimmen geholt. Doch das Schwarzwälder Urgestein tritt nach 30 Jahren im Bundestag nicht mehr an. Den Wahlkreis erben will Klaus Mack, derzeit Bürgermeister von Bad Wildbad. Allerdings tritt er gegen die SPD Bundesvorsitzende Saskia Esken an, die Spitzenkandidatin der Genossen in Baden-Württemberg. 2017 hatten nur 17 Prozent der Wählerinnen und Wähler für sie gestimmt. Ob auch Kandidaten anderer Parteien über die Landesliste in den neuen Bundestag einziehen, ist offen.

Getty Images Getty Images, Karte und Montage: SWR

Nach acht Legislaturperioden tritt der frühere Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, Volker Kauder, ab. Seit 1949 ist der Wahlkreis fest in der Hand der Union. Zwar erlitt die Partei 2017 Verluste, konnte aber mit 43 Prozent noch immer mit Abstand die meisten Stimmen auf sich vereinen. Die Ausgangslage für die neue Kandidatin der CDU Maria-Lena Weiss ist damit gut. So bleibt dem Kreisvorsitzenden der SPD im Kreis Rottweil, Mirko Witkowski, wohl nur die Option möglichst viele Stimmen für seine Partei zu holen.Traditionell stark in dem ländlich geprägten Wahlkreis sind auch FDP und AfD. Spannend dürfte auch werden, wie sich die Grünen schlagen.

Die Bundestagswahl im Live-Blog, in der App und bei SWR4 Das SWR Studio Tübingen bietet am Wahlabend, dem 26. September ab 18 Uhr, einen Live-Blog auf seiner Internetseite www.swr.de/tuebingen. Außerdem gibt es Ergebnisse, Fakten und Reaktionen in der App. Die gibt es ab 18:30 Uhr auch im Radio auf SWR4 Radio Tübingen UKW 107,3. Immer zur halben Stunde bis 23:30 Uhr sind Sie in gut drei Minuten bestens informiert.

dpa Bildfunk picture alliance / Ulf Mauder/dpa | Ulf Mauder, Karte und Montage: SWR

Holt CDU-Kandidat Michael Donth wieder das Direktmandat und setzt damit die seit 1953 anhaltende Siegesserie der Christdemokraten im Wahlkreis Reutlingen fort? Oder kann die grüne Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke die CDU-Hochburg erobern? Die SPD mit Urich Bausch dürfte da wohl eher eine untergeordnete Rolle spielen. Oder kann die SPD diesmal einige Stimmen von der Linken holen, die mit Jessica Tatti seit 2017 eine Bundestagsabgeordnete hat. Sicherlich bekommt auch Pascal Kober von der FDP wieder ein Mandat. Er wurde von seiner Partei in Baden-Württemberg auf die vorderen Listenplätze gesetzt.

Ein Dreikampf liefern sich in diesem Wahlkreis, zu dem auch der Sprengel Hechingen (Zollernalbkreis) gehört, Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz von der CDU, Chris Kühn von den Grünen und Martin Rosemann von der AfD. Seit 2002 holte Widmann-Mauz immer das Direktmandat. Aber die Grünen konnten in ihrer Hochburg Tübingen ordentlich Stimmen dazu gewinnen. Und wer weiß, vielleicht spült der Höhenflug von SPD-Kanzlerkandidat Scholz den Abgeordneten Rosemann direkt in den Bundestag? Dem dürfte wohl auch Heike Hänsel von der Linken wieder angehören, wenn es nicht ganz schief läuft für ihre Partei.

Der Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen wählt bei Bundestagswahlen konservativ. Seit 1949 ging das Direktmandat ohne Ausnahme die CDU. 2017 holte Thomas Bareiß 45 Prozent der Erststimmen. Diese Spitzenposition will ihm Johannes Kretschmann von den Grünen streitig machen. Der Sohn von Ministerpräsident Winfried Kretschmann rechnet sich gute Chancen gegen Bareiß aus. Allerdings hängt dies stark davon ab, wie die anderen Parteien abschneiden, allen voran die SPD. Viele Stimmen auf der Zollernalb holte bei der vergangenen Bundestagswahl auch die AfD.