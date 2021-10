Neuer Bundestag mit 14 Abgeordneten aus den Wahlkreisen der Region

Am Dienstag ist erstmals in Berlin der neue Bundestag zusammengekommen. 102 Abgeordnete sind aus Baden-Württemberg, 14 aus den Wahlkreisen Calw bis Zollernalb.

Die CDU hat alle sechs Direktmandate gewonnen und demnach sechs Abgeordnete im neuen Parlament. Die SPD ist mit vier Abgeordneten vertreten. Für die Grünen sitzen zwei im Bundestag, für die FDP einer und für die Linke eine. Von der AfD kommt niemand aus der Region. Vier Bundestagsabgeordnete sind neu im Parlament.

Klaus Mack von der CDU hat den Wahlkreis klar gegen die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken gewonnen. Sie ist ja derzeit vollauf mit den Koalitionsverhandlungen befasst. Welche Akzente der umtriebige Bürgermeister von Bald Wildbad (Kreis Calw) in Berlin setzt, ist noch offen.

Der Wahlkreis Reutlingen ist mit gleich vier Abgeordneten in Berlin vertreten. Michael Donth (CDU) will sich auch in der wahrscheinlichen Opposition für die Region einsetzen. Beate Müller-Gemmeke (Grüne) hofft dagegen auf erfolgreiche Koalitionsverhandlungen und mehr Klimaschutz. Dabei wird sie wohl mit dem möglichen Mit-Koalitionär Pascal Kober von der FDP zusammenarbeiten. Jessica Tatti von der Linken wird das regionale Fähnchen in der geschrumpften Bundestagsfraktion hochhalten.

Annette Widmann-Mauz (CDU), Staatsministerin für Migration, hatte sich offenbar für den Bundestagspräsidenten-Vizeposten ihrer Partei beworben, dann aber zurückgezogen. Nun soll die Vorsitzende der Frauengruppe in der Fraktion, Yvonne Magwas, Vizepräsidentin werden. Arbeitsmarkt-Experte Martin Rosemann (SPD) könnte im neuen Bundestag eine wichtigere Rolle spielen. Die hat schon Chris Kühn. Er sitzt für die Grünen bei den Koalitionsgesprächen in einer Arbeitsgruppe zum Thema Wohnen.

Thomas Bareiß aus Balingen von der CDU hat sich klar gegen seine Konkurrenten im Wahlkreis behauptet und wird auch im neuen Bundestag für konservative Akzente in seiner Partei sorgen. Robin Mesarosch von der SPD muss da seine Rolle wohl noch finden. Immerhin hat seine Partei erstmals seit 27 Jahren wieder jemand von der Zollernalb in Berlin.

Maria-Lena Weiss (CDU) ist die einzige Abgeordnete aus dem Wahlkreis. Die Nachfolgerin des langjährigen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder tritt in große Fußstapfen.

Eine Newcomerin ist auch Derya Türk-Nachbaur (SPD) aus Bad Dürrheim. Bundesweit bekannt dagegen ist Thorsten Frei von der CDU. Vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wird man sicher noch einiges hören.