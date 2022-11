Deutschlands bester Nachwuchs-Drechsler kommt aus Metzingen

Sein Gesellenstück hat die Jury überzeugt: eine Pfeifendose aus Eichenholz. Vincent Enßle aus Metzingen (Kreis Reutlingen) ist Bundessieger in der Kategorie "Drechsler".

Genau eine Arbeitswoche hatte Enßle Zeit, um Zeichnungen anzufertigen, Probestücke zu drechseln und sein Gesellenstück umzusetzen: Eine runde Pfeifendose aus edlem Eichenholz samt Pfeife und Inventar. Für die Idee und die aufwendige Umsetzung wurde der 19-Jährige nun ausgezeichnet.

Aus Pfeife wurde Pfeifendose als Gesellenstück

In seinem Ausbildungsbetrieb in der Drechslerei Beck in Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) konnte Vincent Enßle während seiner Ausbildungszeit viel ausprobieren. Der 19-Jährige, der selbst gerne Pfeife raucht, wollte nicht nur eine einzelne Pfeife drechseln. "Dies wäre für ein Gesellenstück zu wenig gewesen", so Enßle. Also entwarf er ein Gesamtpaket: Eine runde Aufbewahrungsbox mit zwei hölzernen Tabaksdosen samt Pfeifenputzer und Filter. An der Handdrechselmaschine im Werkraum fertigte er zunächst Modelle um herauszufinden, wie sich das geräucherte, eher feuchte Eichenholz verarbeiten lässt.

Für die gedrechselte Pfeifen-Aufbewahrungsdose gab es den Bundessieg des Deutschen Handwerks SWR Anne Schmidt

Bundessieger im Drechseln mit viel Liebe fürs Detail

In gut 40 Arbeitsstunden hat Enßle dann die runde, hölzerne Aufbewahrungsdose aus Eichenholz zusammengesetzt. In Maßarbeit. 120 einzelne helle und dunkel geräucherte Eichenholzstückchen musste er exakt verkleben. Mit Liebe zum Detail: Der Boden ist dreifach verleimt mit zwei hellen Holzschichten außen und einer dunklen innen. Die eingefrästen Rillen für die Pfeifenutensilien heben sich vom hellen Eichenholzboden ab.

Ausbildungsbetrieb stolz auf junges Talent

Gerne würde Vincent Enßle sein prämiertes Gesellenstück mit einem Durchmesser von rund 30 Zentimetern ausprobieren. Doch erst nach der offiziellen Präsentation im bayrischen Augsburg am 9. Dezember will er es feierlich einweihen. Davor wird das prämierte Stück noch von einigen begutachtet werden. Ausbilder Christof Beck ist stolz, dass sein Zögling Bundessieger wurde. Beck, der seinen Betrieb in fünfter Generation führt, hat schon mehrere Bundessieger ausgebildet. Trotzdem: Die Konkurrenz sei groß. Beispielsweise von Drechslern aus dem Erzgebirge, wo das Handwerk sehr verbreitet ist.

Vincent Enßle aus Metzingen (Kreis Reutlingen) wurde beim Leistungswettbewerb 2022 des Deutschen Handwerks Bundessieger in der Kategorie "Drechsler". SWR Anne Schmidt

Pläne für die Zukunft: Drechslermeister

Fürs Erste will Vincent Enßle bei der Drechslerei Beck in Dettingen/Erms weiterarbeiten. Gemeinsam mit seinen vierzehn Kolleginnen und Kollegen arbeitet er dort vor allem im industriellen Bereich: Beaufsichtigt und bestückt Maschinen, die Spielfiguren, Bauklötze, Greifringe und Spielzeugautos fräsen. Wenn genug Zeit ist, drechselt und fräst er Servierschalen oder Flaschenverschlüsse aus edlen Hölzern. Irgendwann will der Bundessieger im Drechsler-Handwerk auch seinen Meister machen. Vor allem aber hofft Vinzent Enßle, dass er auch künftig als Drechsler genügend Zeit und Muse hat, um weiter zu tüfteln an kleinen und großen Kunstwerken aus Holz.