In der Corona-Krise ruhen große Hoffnungen auf der Entwicklung eines Impfstoffs. Nun beteiligt sich der deutsche Staat an einem Tübinger Unternehmen, das genau daran arbeitet.

Der Bund steigt beim Pharma- und Impfstoffhersteller Curevac ein, das unter anderem einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Für 300 Millionen Euro übernehme die bundeseigene Förderbank KfW rund 23 Prozent der Anteile des Unternehmens mit Sitz in Tübingen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag.

Ziel sei es, dem Unternehmen von Mehrheitseigner Dietmar Hopp finanzielle Sicherheit zu geben. Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen wolle der Staat mit dem Einstieg nicht nehmen. Man sei stolz, dass man mit Curevac ein Unternehmen habe, das in der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes vorne dabei sei, so Altmeier. Man sei zwar immer noch damit beschäftigt, die Folgen der Corona-Pandemie einzudämmen und zu klären, trotzdem gehe es darum Deutschland auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. Da gehöre das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac zu den erfolgversprechenden Schlüsselindustrien, so Deutschlands Wirtschaftsminister. Hintergrund sei auch das Konjunkturpaket der Bundesregierung in der Corona-Krise.

Hopp freut sich über staatliche Unterstützung

Er freue sich, dass von staatlicher Seite die Bedeutung der Biotechnologie erkannt und unterstützt werde, sagte Mehrheitseigner Hopp. Curevac entwickelt einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus mit sogenannter Messenger-RNA. Dabei wird dem Körper mittels Botenstoffen beigebracht, sich quasi selbst zu impfen. Erst Mitte Mai hatte das Unternehmen erste Erfolge bei präklinischen Tests gemeldet. Im März geriet Curevac in die Schlagzeilen, da die US-Regierung angeblich Interesse am Tübinger Unternehmen angemeldet hatte.

Weltweit gab es nach Angaben des Verbands forschender Pharma-Unternehmen (vfa) vom Mai mehr als 120 Impfstoff-Projekte, die von kleinen Firmen wie Biontech aus Mainz oder Curevac in Tübingen bis zu Konzernen wie Sanofi und GlaxoSmithKline stammen.