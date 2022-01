Die Erstliga-Handballerinnen der TuS Metzingen haben am Sonntag ihr Auswärtsspiel in Halle-Neustadt mit 33:25 gewonnen. Alle anderen Liga-Spiele waren wegen Corona-Infektionen abgesagt worden. Nach dem Sieg stehen die Metzingerinnen nun wieder auf Platz drei in Bundesliga-Tabelle. Das würde am Ende der Saison die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb bedeuten.