Im Tübinger Cyber Valley ist am Donnerstag der Startschuss für ein neues Projekt gefallen, das die Forschung zur Künstlichen Intelligenz vorantreiben soll. Bei einer Live-Videokonferenz sicherte Bundeskanzlerin Merkel weitere finanzielle Mittel zu. Bund, Land und Stiftungen haben bereits in mehrere Zentren für Künstliche Intelligenz in Deutschland investiert, darunter auch das Tübinger Cyber Valley. Angela Merkel sicherte nun dauerhafte Unterstützung zu. Innovativ angewendete Künstliche Intelligenz müsse in Europa weiterentwickelt werden, um global auf diesem Gebiet konkurrenzfähig zu bleiben, so Merkel. Das Cyber Valley in Tübingen soll mit Stipendien für internationale Top-Forscher, mit mehr Rechnerkapazität und einer praktischen Programmierausbildung für Informatikstudenten gestärkt werden. Ministerpräsident Kretschmann bezeichnete das neue Projekt als "die nächste Stufe", auf der die Forschung an der KI zur Anwendung komme.